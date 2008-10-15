Застрелився прокурор Дніпропетровської області Шуба - джерело
13:09, 15 жовтня 2008Політика
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Під час учбових стрільб
Сьогодні на Дніпропетровщині під час проведення учбових стрільб застрелився прокурор регіону Володимир Шуба.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело в правоохоронних органах.
Як зазначив співрозмовник агентства, інцидент стався через необережне поводження зі зброєю.
Також джерело зазначило, що інцидент трапився близько години тому на території комерційного стрільбища «Робін Гуд» у Дніпропетровську. Куля потрапила прокурору області у серце.
Як передає кореспондент УНІАН, на місце події для з’ясування обставин трагедії виїхало керівництво облуправління МВС.
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