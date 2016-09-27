Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч лідерів двох країн відбулась на площі перед будівлею Адміністрації президента на вулиці Банковій у Києві.

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У прес-службі глави держави повідомили, що по завершенні церемонії розпочалася зустріч Порошенка з Рівліним у форматі «віч-на-віч», яка продовжиться переговорами делегації України та Ізраїлю під головуванням президентів двох держав.

Як повідомляв УНІАН, візит президента Ізраїлю в Україну триватиме до 30 вересня.Очікується, що під час свого перебування в Україні Рівлін візьме участь у заходах високого рівня з нагоди вшанування 75-х роковин трагедії в Бабиному Яру, а також відвідає Одесу.