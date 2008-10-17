Рада суддів збунтувалася проти Ющенка

Члени Ради суддів підтверджують призначення Інни ОТРОШ на посаду голови Печерського районного суду Києва замість Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА.

Зокрема, голова Апеляційного суду Харківської області Михайло БОРОДІН в інтерв’ю УНІАН cказав, що на сьогоднішньому засіданні Ради суддів було прийнято рішення змінити керівника Печерського райсуду.

Новим головою, за його словами, було призначено І.ОТРОШ. Це рішення підтримали 39 членів Ради суддів, 4 – утримались, 5 – проти, поінформував М.БОРОДІН.

Як повідомлялося, згідно з указами Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 жовтня, І.ОТРОШ було звільнено з посади голови Печерського районного суду Києва, а В.КОЛЕСНИЧЕНКА поновлено на цій посаді.

Водночас народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ повідомив 16 жовтня, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив дію указу Президента про звільнення І.ОТРОШ з посади голови Печерського райсуду.

При цьому, як заявив радник прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, колишній член Вищої ради юстиції Олександр ЗАДОРОЖНІЙ, на сьогодні голів судів призначає Рада суддів.

Він нагадав, що 16 травня 2007 року Конституційний Суд визнав неконституційним положення частини п`ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України", відповідно до якого голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України. Після цього була ухвалена постанова Верховної Ради України “Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад”, де це доручалось Вищій раді юстиції. Однак ця постанова була оскаржена, і суд зупинив її дію, зауважив О.ЗАДОРОЖНІЙ.

Тому, за його словами, Рада суддів до остаточного врегулювання цього питання встановила порядок призначення суддів на адміністративні посади у судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад, згідно з яким вона сама призначає суддів на ці посади.

Фактично Рада суддів пішла всупереч двом указам Віктора Ющенка: про звільнення ОТРОШ з посади керівника Печерського суду та поновлення на цій посаді Колесниченка. Втім, вчора БЮТ повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва призупинив дію указу Президента про звільнення з посади голови Печерського суду столиці Інни ОТРОШ, тобто укази на даний момент напевно не можуть вважатися чинними.