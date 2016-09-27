Порошенко з президентом Ізраїлю домовились прискорити переговори щодо ЗВТ
19:09, 27 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко домовився з президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним прискорити переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.
Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю Рівліним / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Ізраїлю сьогодні у Києві.
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«В ході відвертої та конструктивної розмови ми обговорили весь комплекс співпраці України та Ізраїлю в багатьох напрямках. Ми домовились прискорити переговори з укладання угоди про вільну торгівлю», - заявив глава держави.
«Тому що це є єдиний антикризовий захід, який є абсолютно взаємовигідний, і я впевнений, в тому, що ми зможемо найближчим часом продемонструвати прогрес в цьому напрямку», - додав Порошенко.
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