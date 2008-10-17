Мороз вже хоче блокуватися з Черновецьким

Політрада СПУ 16 жовтня ухвалила рішення про проведення передвиборчого з`їзду партії в терміни, передбачені календарним планом проведення виборчої кампанії, і розглядає можливість створення блоку з політичною силою мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ, повідомляє прес-служба СПУ.

О.МОРОЗ прогнозує, що такий з`їзд може відбутися 23-30 жовтня.

“Швидше за все, це буде в межах між 23 і 30 числом, не пізніше", - сказав лідер СПУ.

Він вважає, що СПУ «пройде у Верховну Раду 7-го скликання за результатами проведення позачергових парламентських виборів". "Ми будемо в парламенті, поза всяким сумнівом", - сказав О.МОРОЗ.

За його словами, СПУ 16 жовтня провела засідання політради партії, на якому керівництву партії було доручено визначитися з форматом участі у виборах Ради - самостійно або в блоці з іншими політичними силами.

Як повідомили УНІАН в СПУ, під час засідання політради розглядалася і можливість блокування на виборах з Блоком Леоніда Черновецького, і можливість участі у виборах у складі блоку лівих сил, якщо такий буде створений, а також і самостійної участі СПУ в дострокових виборах до парламенту.