Голова ОУН назвав заяву президента Ізраїлю про причетність організації до Голокосту "плювком в душу українцям"

Про це він написав у Facebook.

«Те, що зробив президент держави Ізраїль в Українському парламенті, можна трактувати однозначно – плювок в душу українцям», - переконаний Червак.

Він наголосив, що звинувачення ОУН в Голокості та ще під час парламентських слухань з нагоди 75-х роковин трагедії Бабиного Яру є зневагою української нації.

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«Перед ним жоден, наголошую: жоден з учасників слухань такого собі не дозволив. Навпаки, усі промовці наголошували – настав час гідно вшанувати пам'ять Олени Теліги і сотень інших учасників Похідних Груп ОУН, які від рук нацистів загинули у Бабиному Яру. При цьому загинули як борці за незалежність України», - додав Червак.

Він вважає, що «президент держави Ізраїль так і не побачив нової України, про яку говорив».

«А тому питань до нього немає. Але є прохання до українських євреїв. Переконайте пана президента, що читати московські газети і дивитися росТБ не просто шкідливо, але й непристойно», - написав Червак.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня у Верховній Раді під час парламентських слухань на тему: "75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність» президент Ізраїлю заявив про причетність бійців ОУН до Голокосту.

«Близько півтора мільйона євреїв були вбиті на території сучасної України під час Другої світової війни в Бабиному Яру і багатьох інших місцях. Їх розстрілювали в лісах, біля ярів і ровів, зіштовхували в братські могили. Багато пособників злочину були українцями. І серед них особливо виділялися бійці ОУН, які знущалися над євреями, вбивали їх і в багатьох випадках видавали німцям. Справедливо і те, що було понад 2,5 тисячі праведників народів світу, ті лічені іскри, які яскраво горіли в період темних сутінків людства. Однак більшість мовчали», – сказав Рівлін.

Відомо, що у 1941-1943 роках у Бабиному Яру було розстріляно 621 члена ОУН, серед них і відому українську поетесу Олену Телігу разом із чоловіком. У 1946 році на Нюрнберзькому процесі наводилася оцінка близько 100 тисяч осіб, знищених у Бабиному Яру. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941-го року там розстріляли майже 34 тисячі євреїв.