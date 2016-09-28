Звіт щодо катастрофи МН17 вкaзує на безпосередню причетність Росії до знищення літака - МЗС

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Міністерства закордонних справ України.

Читайте такожКатастрофа МН17: слідство назвало імена двох фігурантів справи щодо знищення "Боїнга"

В МЗС наголошують, що новий і вкрай важливий елемент сьогоднішньої доповіді - інформація про маршрут, яким зброя потрапила з Росії на територію України та була вивезена у зворотному напрямку через контрольовану лише росіянами та їхніми бойовиками ділянку українсько-російського кордону.

«Це ще раз вказує на безпосередню причетність держави-агресора до збиття літака»,- наголосили в МЗС.

У міністерстві зазначили, що оприлюднення попередніх результатів роботи Спільної групи з розслідування катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 поклало край спробам Росії дискредитувати діяльність цієї групи.

«Розслідування щодо конкретних підозрюваних, ланцюга підпорядкованості та передачі команд наразі триває з тим, щоб вже найближчим часом передати справу на розгляд належної судової інстанції», - зазначається у заяві.

Читайте такожСлідство точно встановило маршрут перевезення "Бука" з РФ до України (фото)

В МЗС наголошують на важливості того, що попередні результати кримінального розслідування підтвердили висновки технічного звіту, який було оприлюднено у жовтні минулого року Радою з безпеки на транспорті Королівства Нідерланди, а саме - падіння літака було спричинено вибухом бойової частини, встановленої на ракеті, випущеній зенітно-ракетним комплексом «Бук».

«При цьому у ході кримінального розслідування було розглянуто і відкинуто всі інші можливі версії причини цієї жахливої трагедії», - йдеться у заяві.

Крім того, МЗС закликає всі країни активно співпрацювати в рамках кримінального розслідування і очікує, що Росія під тиском міжнародного співтовариства нарешті почне виконувати резолюцію Ради безпеки ООН 2166 (щодо притягнення до відповідальності винних у катастрофі «Боїнга» - УНІАН) та свої міжнародні зобов’язання.

У заяві також зазначається, що найефективнішим було б створити міжнародний трибунал під егідою РБ ООН.

«Попри широку міжнародну підтримку цієї ідеї, Росія стала свого часу єдиною країною, яка ветувала резолюцію РБ ООН про створення такого трибуналу. У зв’язку з цим держави, слідчі органи яких беруть участь у розслідуванні, продовжують роботу щодо визначення механізму притягнення винних у катастрофі до відповідальності», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

В МЗС запевнили, що Україна разом з чотирма іншими зацікавленими країнами й надалі продовжить надавати всебічну підтримку Спільній слідчій групі та робитиме усе можливе для сприяння кримінальному розслідуванню.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.

Також Спільна слідча група встановила близько 100 осіб, причетних до збиття літака.