Висновки по катастрофі МН17 стали черговим кроком до остаточного вироку Путіну - Яценюк

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі "Фейсбук".

"Останні висновки міжнародної групи слідчих про те, що 17 липня 2014 року рейс MH17 був збитий ракетою з російського ПЗРК "Бук" з поля в контрольований Кремлем Первомайську - з установки, яка була привезена з території Російської Федерації, а потім повернулася на територію Росії, - це черговий крок до остаточного вироку Володимиру Путіну і його режиму військових злочинців. Не сумніваюся, що Кремль неминуче понесе відповідальність за цей жахливий злочин і за сотні інших міжнародних злочинів і десятки тисяч убитих українців", - зазначив Яценюк.

Він також підкреслив, що санкції проти Росії повинні бути не лише продовжено, але й розширені і посилені. Це також має зробити і Україна.

"Злочини проти людства не знають строків давності. Злочини проти людства не можуть залишитися безкарними у XXI столітті", - підсумував Яценюк.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували дуже переконливу доказову базу. Зокрема було встановлено, що вражаючі елементи, які вразили "Боїнг", в точності збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М-1-2" був розроблений в 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ в 1998-м і ніколи не поставлявся в Україну. Також, незалежні експерти з Німеччини, Англії і Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети Бук. Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частинки матеріалу обшивки і скла саме загиблого лайнера, які пробивали ці елементи перш, ніж вразити людей.

У листопаді 2015 року президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використає членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН17.

У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над не підконтрольними Україні територіями східної частини країни.

17 липня 2016 року президент України Петро Порошенко підкреслив, що тільки Росія перешкоджає розслідуванню катастрофи малайзійського "Боїнга".

"Росія, зловживаючи правом вето, заблокувала рішення Ради безпеки ООН про створення Міжнародного трибуналу для розслідування збиття "МН17", що є непрямим і логічним доказом його причетності до злочину. Незважаючи на це, ми спільно з партнерами робимо все необхідне для забезпечення притягнення до відповідальності всіх винних у цій трагедії", - сказав він.