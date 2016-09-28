Порошенко запропонував під егідою Ради безпеки ООН створити механізм покарання винних в катастрофі MH17

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це він заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому оборонному бюджету.

Президент висловив переконання, що для успішного завершення розслідування потрібна підтримка міжнародної спільноти та співпраця з боку всіх зацікавлених країн. При цьому він висловив сподівання, що будуть названі і прізвища тих, хто скоїв цей злочин і тих, хто віддавав наказ.

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Глава держави подякував представникам спільної слідчої групи, яка «незалежно та об’єктивно, крок за кроком, встановлює усі обставини і усіх винних в цій страшній трагедії». Він нагадав, що представники України також беруть участь у роботі міжнародної слідчої групи.

Президент доручив МЗС, СБУ, Міноборони, Мін’юсту продовжувати координацію дій для того, щоб міжнародна слідча група якнайшвидше представила світу остаточні результати розслідування з прізвищами. За його словами, далі будуть скоординовані дії щодо застосування національних судів. Крім того, не потрібно припиняти дії щодо притягнення до відповідальності винних у міжнародному суді.

«Наголошую, що на мою думку, найбільш ефективним було б створення під егідою Ради безпеки ООН механізму притягнення до відповідальності винних у цій катастрофі», - сказав президент.

Порошенко також наголосив, що постійно потрібно привертати увагу і демонструвати рішучість України у цьому напрямку.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

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Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.

Термін кримінального розслідування катастрофи літака в рамках спільної слідчої групи продовжено до 2018 року.

Порошенко висловив переконання, що оголошені сьогодні результати попереднього розслідування міжнародної слідчої групи надали беззаперечні докази причетності РФ та її бойовиків до збиття малайзійського «Боїнга» над окупованою частиною Донецької області.