БЮТ зробить усе для отримання 226 мандатів

Блок Юлії Тимошенко зробить усе можливе, щоб одержати 226 мандатів, якщо позачергові парламентські вибори відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку народний депутат від БЮТ, голова Донецької обласної організації «Батьківщина» Геннадій ЗАДИРКО.

«Ми, як відповідальна політична сила, ставимо перед собою завдання недопущення цих виборів… Ми просто зробимо все можливе, щоб ці вибори не відбулися, - сказав Г.ЗАДИРКО, - Але якщо нам цього не вдасться відповідно до законних можливостей, то ми, безумовно, підемо на вибори, але робитимемо все можливе, щоб наша політична сила одержала 226 голосів».

Він нагадав, що сьогодні Блок Юлії Тимошенко складається з трьох партій: всеукраїнського об`єднання "Батьківщина", Української соціал-демократичної партії (УСДП) і партії "Реформи і порядок» (ПРП).

Але Г.ЗАДИРКО не виключає, що «кількість партій, що входять до блоку, ймовірно, збільшиться», але за рахунок кого збільшиться, поки що не може сказати.

«Я не виключаю прихід у БЮТ «Народної самооборони», можливо, якихось ще політичних сил, але ці питання вирішуються на політраді і з`їздах партій», - відзначив депутат. Він ще раз наголосив, що БЮТ зробить «усе можливе, щоб одержати свої 226 голосів у новому парламенті».

«Наша політична сила не боїться виборів. Нам, за великим рахунком, є з чим іти до виборців», - підсумував Г.ЗАДИРКО.