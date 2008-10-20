«Цензура гаманця» в українських ЗМІ як ніколи актуальна

Напередодні дострокових виборів до Верховної Ради традиційно гостро в українських ЗМІ постає проблема замовних інформаційних сюжетів. Як протидіяти цьому явищу – у понеділок журналісти, правозахисники та юристи обговорять під час круглого столу "Цензура гаманця: як перебороти корупцію в журналістських колах?".

Послаблення політичної цензури часів президента Кучми змінилося в українській журналістській практиці цензурою економічною, до якої вдаються власники та редактори телеканалів та інших ЗМІ, а також самоцензура журналістів. Незалежні експерти з дедалі більшою тривогою закликають вжити заходів з протидії засиллю замовлених матеріалів економічного характеру. За оцінками деяких дослідників, кількість замовлених публікацій досягла вісімдесяти відсотків. Як сказав в інтерв’ю «Німецькій хвилі» головний редактор інформагенції УНІАН Олександр Харченко: «Враховуючи те, що лише кілька відсотків людей здатні відрізняти реальність інформаційну від реальної дійсності, це згубно впливає на цілу країну та суспільство». Те, що імпульс пошукам протидії економічній цензурі йде саме з журналістського середовища, на думку Харченка, не дає гарантії, але дає надію віднайти бодай шляхи виходу із нинішньої ситуації.