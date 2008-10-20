Після РНБО Ющенко шукатиме підтримки в іншому місці

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує сьогодні після засідання Ради національної безпеки та оборони зустрітися з лідерами парламентських фракцій, щоб обговорити необхідність ухвалення законопроектів, які було розглянуто на СНБО, щодо протистояння впливу світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про В.ЮЩЕНКО заявив на засіданні РНБО.

«Моя мета - отримати підтримку щодо тих законопроектів, які ми сьогодні на РНБО обговоримо. Упевнений, що нас має об`єднати процес виходу з кризових викликів, які сьогодні вже отримала низка секторів економіки внаслідок обвалу експортних позицій, через проблеми платіжного характеру, через проблеми, які виникають на валютному ринку через зменшення валютної виручки», - заявив Президент.