Яценюк завтра їде до Криму на ювілей Конституції

У вівторок, 21 жовтня, планується робоча поїздка до Криму голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, очікується, що в Сімферополі голова українського парламенту візьме участь в урочистих зборах, присвячених 10-річчю Конституції Автономної Республіки Крим. Збори пройдуть у Верховній Раді АРК. Крім цього, А.ЯЦЕНЮК планує провести зустріч з викладачами і студентами Кримського державного інженерно-педагогічного університету (Сімферополь).

Довідка УНІАН. 21 жовтня 1998 року Верховна Рада АРК ухвалила Конституцію Автономної Республіки Крим. Конституцію було затверджено Законом України від 23 грудня 1998 року.

А.ЯЦЕНЮК працював міністром економіки Криму з вересня 2001-го до січня 2003-го року.