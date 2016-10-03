Геращенко закликала Раду звернутися до міжнародних органів щодо арешту в РФ українських журналістів

Про це вона заявила під час Погоджувальної ради керівників фракцій та комітетів, повідомляє прес-служба партії «УДАР».

За словами Геращенко, Верховна Рада повинна завтра, 4 жовтня, ухвалити звернення до ПАРЄ, Ради Європи та ОБСЄ з вимогою негайно звернутися до Російської Федерації щодо звільнення українських журналістів.

«Роман Сущенко - не єдиний український журналіст, проти якого сфабрикована справа за шпигунство. Другий – це Микола Семена, який знаходиться в окупованому Криму, і проти нього в жовтні починається судовий процес. Тому ми пропонуємо, щоб завтра Верховна Рада ухвалила звернення до ПАРЄ, до Ради Європи, до ОБСЄ з вимогою негайно звернутися до Російської Федерації звільнити українських журналістів», - зазначила перший віце-спікер.

Також, наголосила Геращенко, цього тижня ВР має звернутися до парламенту Нідерландів з вимогою ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

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«Наш парламент цього тижня має зробити відповідне звернення до парламенту Нідерландів з вимогою ратифікувати угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Усі необхідні слухання відбулися, референдум, на який зараз намагається посилатися влада Нідерландів, носить виключно рекомендаційний характер, і нам треба закликати Нідерланди не застосовувати подвійні стандарти до України», - додала політик.

Як повідомляв УНІАН, кореспондент "Укрінформу" в Парижі Сущенко ­прибув до Росії у приватних справах.

У РФ його затримали і звинуватили в шпигунстві. ФСБ заявила, що Сущенко - кадровий полковник ГУР України, який збирав інформацію, "що становить державну таємницю і стосується діяльності Збройних Сил і військ Національної гвардії Росії, витік якої за кордон міг завдати шкоди обороноздатності держави".