Клімкін розповів, чого чекати від відкладеного саміту Україна-ЄС та коли він може відбутися

Про це він повідомив у кулуарах 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) сьогодні у Києві.

«Саміт Україна-ЄС має бути з точки зору часу, з точки зору наповненості справжньою подією, і це не тільки можливе оголошення безвізового режиму, це інші кроки у співпраці між Україною та ЄС, тобто це має бути справжня подія, але вона 100% буде цього року», - заявив він.

Він висловив сподівання, що Саміт Україна-ЄС відбудеться або наприкінці жовтня, або у листопаді.

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Як повідомляв УНІАН, 18-й Саміт Україна-ЄС, проведення якого було заплановано на 19 травня в Брюсселі, було перенесено на вересень цього року.

За даними низки ЗМІ, Саміт Україна-ЄС може відбутися у жовтні-листопаді. Його проведення залежатиме від домовленостей щодо безвізового режиму.

23 серпня представник України при Євросоюзі Микола Точицький заявив, що посадовці європейських інституцій офіційно не говорять про конкретні терміни запровадження безвізового режиму з Україною. За словами Точицького, необхідно дочекатися процедурного оформлення рішення про запровадження безвізового режиму для українців від Європарламенту і Європейської Ради.