Клімкін очікує на позитивне рішення ЄС щодо безвізового режиму у жовтні-листопаді

Про це він повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я вважаю, у нас буде позитивне рішення (ЄС щодо надання Україні безвізового режиму – УНІАН) у жовтні-листопаді. Коли воно буде фактично працювати? Думаю, що буде працювати за декілька місяців», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.