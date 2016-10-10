Мінгареллі: для викорінення корупції недостатньо лише створювати антикорупційні органи

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як зазначив посол, Україною були здійснені перші кроки у досягненні незалежної та ефективної судової системи.

Також він звернув увагу на боротьбу з корупцією та відзначив створення таких нових органів, як Національне антикорупційне бюро, Національне агентство із запобігання корупції та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

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"Ми знаємо, що ці органи мають проблеми, і ми можемо їх обговорити, але все ж таки нові інституції було створено, і нові законі, нова правова база були введені в силу", - сказав Мінгареллі.

"Але, як ми знаємо, у антикорупційному секторі нові інституції та нові закони не є достатніми. Існує третій фактор, який є дуже важливим: ментальність", - заявив Мінгареллі.

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У цьому зв'язку він наголосив, що боротьба з корупцією це не питання місяців і не питання кількох років, а питання десятків років. "Боротьба з корупцією є безкінечною боротьбою", - заявив Мінгареллі.

Також він сказав, що уряд України докладає значних зусиль, і ЄС готовий у цьому допомагати.