Ющенко залишив Україну

Президент України Віктор Ющенко відбув з офіційним дводенним візитом до Турецької Республіки. В Анкарі Глава держави проведе переговори з Президентом Туреччини Абдуллахом Гюлем, Прем`єр-міністром Реджепом Ердоганом, Головою Великих Національних зборів Кьоксалом Топтаном, повідомляє прес-служба голови держави.

Також в Анкарі відбудеться церемонія покладання квітів до Мавзолею Ататюрка.

Глава Української держави наступного дня у Стамбулі проведе зустріч із представниками ділових кіл Туреччини.

Після цього Віктор Ющенко матиме зустріч з Вселенським Патріархом Варфоломієм І.

Спільно вони візьмуть участь у презентації пам`ятної монети, викарбуваної на честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія І.

Разом з Президентом до Туреччини відбули Секретар РНБО Раїса Богатирьова, Міністр закордонних справ України Володимир Огризко, Міністр палива та енергетики України Юрій Продан, заступник Глави Секретаріату Президента України Андрій Гончарук.