Завтра Гройсман відвідає Дніпропетровську і Запорізьку області

«У Дніпропетровській області Володимир Гройсман відвідає ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" і візьме участь в церемонії урочистого введення в експлуатацію установки вдування пиловугільного палива в доменну піч №9, яка забезпечить скорочення використання значних обсягів природного газу та коксу, - повідомили в прес-службі.

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Згідно з повідомленням, на Запоріжжі прем'єр-міністр України візьме участь у Міжнародному форумі з питань інтеграції та кооперації «InCo Forum». Також глава уряду ознайомиться з ходом будівництва мостових переходів через р. Дніпро, з роботою Дніпровської ГЕС компанії «Укргідроенерго» та виробництвом на підприємстві «Мотор Січ».