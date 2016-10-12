Якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, то треба не забувати про регіон – голова облради

Про це він сказав під час інтерв'ю, текст якого опубліковано на сайті Закарпатської облради.

Рівіс обурився, що Львівській області виділяють на дороги більше коштів, ніж Закарпаттю.

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За його словами, місцева влада зверталась до Міністерства інфраструктури, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і Верховної Ради з проханням включити Закарпаття в експеримент, завдяки якому кошти з перевиконань надходжень від митниці підуть на розбудову доріг. Однак, як вказав очільник області, міністерство відмовило.

Він зазначив, що у ВР багато депутатів зі Львівської області, які "лобіюють регіональні питання, і кошти справно надходять до Львова"

"І от сакраментальна фраза заступника міністра: "Якщо ми будемо надавати Вам кошти з понадпланових показників від митниці на розбудову доріг, то бюджет України буде не виконаний". Тобто, на їх думку, Закарпатська облрада і адміністрація недалекі в цьому питанні", - розповів він.

Коли журналіст зазначив, що Закарпаттю потрібно більше представників у Верховній Раді для лобіювання інтересів регіону, Рівіс сказав: "Я розумію це так: якщо уряд хоче бачити Закарпаття у складі України, то вони повинні не забувати, що наш край існує".