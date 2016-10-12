У Дніпрі членам делегації НАТО продемонстрували докази присутності сил РФ на Донбасі

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ірина Фріз, голова підкомітету у комітеті ВР з питань національної безпеки і оборони.

Представники НАТО провели зустрічі з командирами військових частин, силовиками та посадовцями.

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"Продемонструвала членам іноземної делегації презентацію InformNapalm про найсучасне російське озброєння, що використовується терористами на Донбасі та доводить факти постачання зброї та участі регулярних частин ЗС РФ у війні проти України", - повідомила Фріз.

"В черговий раз акцентувала увагу на відсутності на Сході громадянського конфлікту: війна йде з Росією, а Україна сьогодні є форпостом демократичних цінностей Європи. Висловила думку, що з імперією не можна домовлятися: її амбіції не дозволяють їй зупинити експансію. Зупинити агресію можна лише спільними багатонаціональними зусиллями", - написала нардеп.