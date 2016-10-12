Порошенко призначив Уманського своїм позаштатним радником
23:07, 12 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив своїм позаштатним радником колишнього першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського.
Порошенко призначив Уманського своїм позаштатним радником / president.gov.ua
Про це йдеться у тексті відповідного указу, розміщеного на офіційному сайті глави держави.
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«Призначити Уманського Ігоря Івановича радником президента України (поза штатом)», - зазначено в документі.
Ігор Уманський був призначений на посаду першого заступника міністра фінансів України в грудні 2014 року, проте вже в грудні 2015 року подав прохання про відставку, не погодившись з політикою, що проводилася Міністерством фінансів України.
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