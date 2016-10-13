Консультації в "нормандському" форматі продовжаться поки на рівні дипломатів

Як повідомляється на сайті президента України, Порошенко провів телефонну розмову з Олландом. У розмові також взяв участь дипломатичний радник канцлера Німеччини Крістоф Хойзген, який вибачився за те, що Ангела Меркель не змогла взяти участь у розмові.

"Петро Порошенко і Франсуа Олланд домовилися про продовження консультацій у Мінську на рівні дипломатичних радників глав держав "нормандського формату", після яких наступного тижня лідери України, Франції і Німеччини проведуть телефонну конференцію", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожОлланд готовий до переговорів у нормандському форматі - Reuters

Як повідомляв УНІАН, днями у ЗМІ з’явилася інформація, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на 19 жовтня запросила лідерів країн "нормандського формату" на вечерю.

11 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков з цього приводу сказав, що підготовка зустрічі ведеться, але дату не визначено. Наступного дня Пєсков заявив, що готовность для зустрічі "нормандської четвірки" поки що не настала. В свою чергу міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що жодної домовленості про проведення зустрічі в "нормандському форматі" на найвищому рівні немає.