Голова комітету асоціації Україна-ЄС у Європарламенті достроково склав мандат

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили в четвер в Європейському парламенті.

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«З 14 жовтня 2016 року, коли розпочнеться перше засідання новообраного парламенту Хорватії, пан Пленкович більше не буде депутатом Європейського парламенту і не буде головою делегації ЄП у Комітеті асоціації Україна-ЄС. Новий голова буде обраний в найближчі тижні. Треба відзначити, що виконання функцій члена національного парламенту не сумісне з виконанням функцій депутата Європейського парламенту», – пояснили в ЄП.

Наскільки відомо власному кореспондентові УНІАН, Пленкович формально склав депутатські повноваження у середу. Цей крок був викликаний тим, що політик був вибраний в національний парламент, де під час останніх парламентських виборів перемогла очолювана ним партія «Хорватський демократичний союз». Політик також є потенційним кандидатом на пост прем'єр-міністра Хорватії.

Пленкович відомий своєю підтримкою України.