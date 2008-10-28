У Яценюка, Тимошенко і Стельмаха - гостра дискусія

У пленарному засіданні Верховної Ради України оголошено перерву на одну годину.

Як передає кореспондент УНІАН, заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО повідомив, що триває нарада за участю голови ВР Арсенія ЯЦЕНЮКА, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА, а також керівників фракцій та комітетів парламенту.

За словами М.ТОМЕНКА, продовжується робота над президентським законопроектом про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України.

Як сказав заступник голови ВР, «дискусія гостра, але конструктивна». Він зробив висновок, що «в Україні не все так сумно, як думають песимісти, але й не все так радісно, як думають оптимісти».

Після цього М.ТОМЕНКО оголосив годинну перерву в роботі парламенту.

Депутати від БЮТ продовжують блокувати трибуну, президію парламенту та урядову ложу.