Путін не планує подальші захоплення нових територій в Україні - Геращенко

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1 заявив народний депутат України і радник глави МВС Антон Геращенко, передає ТСН.

"Ми маємо розвідувальну інформацію, яка підтверджує, що на сьогоднішній момент у Володимира Путіна немає плану подальшого силового захоплення території України. Йому це робити не потрібно, тому що захоплення додаткової території несе витрати на її оборону, утримання і так далі", - сказав він.

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На думку депутата, у Путіна інша тактика щодо дестабілізації ситуації в Україні.

"Розвалюють Україну зсередини через фінансування різного роду інформаційних вкидань, через створення атмосфери істерії, через створення невіри в те, що Україна може стати повноцінною державою, членом ЄС", - сказав Геращенко.