Хто пройшов би у Верховну Раду цієї неділі - дані Центру Разумкова

П`ять політичних сил пройшли б до Верховної Ради, якби позачергові вибори відбулись найближчої неділі.

Про це свідчать результати проведеного соціологічною службою Центру Разумкова опитування, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Так, 28,3% опитаних готові підтримати Партію регіонів. Друге місце, згідно з опитуванням, посідає Блок Юлії Тимошенко, за який готові проголосувати 27,5% виборців. За КПУ готові проголосувати 7,8% українців, за Блок Литвина – 6,9%, за Блок Віктора Ющенка – 5,7%.

Усі інші політичні сили не долають 3-х відсотковий прохідний бар’єр.

Зокрема, за ВО “Свобода” готові проголосувати 2,5% українців, за СПУ – 1,7%, за “Народну самооборону” - 1,6%, за ПСПУ – 1,5%, за Блок Черновецького – 1,1%. Інші партії та блоки набирають менше 1% голосів на свою підтримку.

При цьому 5,5% респондентів виступають проти всіх політичних сил, а 6,8% не змогли відповісти на поставлене питання.

Також 28,2% українців вважають, що політичні сили, балотуючись до Верховної Ради, повинні ще до виборів заявити, кого вони будуть підтримувати на посаду прем’єр-міністра.

23,5% опитаних вважають, що політики можуть про це заявляти, але це не обов’язково, 7% вважають, що не повинні заявляти, 26.6% гадають, що це не має значення. 14,8% опитаних не змогли відповісти на це питання.

Опитування проводилось з 7 по 19 жовтня. Було опитано 10865 респондентів у всіх областях України. Похибка вибірки не перевищує 1%.