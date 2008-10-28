Литвин - Яценюку: не треба лякати годиною «Х», бо є й інша інформація

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК має ставити на голосування ті законопроекти, які вже зареєстровані у парламенті.

Про це заявив в інтерв’ю УНІАН лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що навіть у режимі блокування представниками БЮТ трибуни, необхідно ставити на розгляд законопроекти, які включені до порядку денного, по черзі, у відповідності з датою реєстрації, а також пропонувати доповідачам презентувати їх зі своїх місць у сесійній залі. «Тоді все розсмокчеться у Верховній Раді», - вважає В.ЛИТВИН.

За його словами, сьогодні «немає довіри між фракціями, оскільки один одного хочуть перехитрити».

Він також повідомив, що депутати наполягають на необхідності ознайомлення із меморандумом, який направлений Україною до Міжнародного валютного фонду.

За словами політика, у відповідь представники уряду, зокрема перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, заявляють, що такого меморандуму не існує, однак Президент України і голова Національного банку посилаються на меморандум.

На запитання, чи зможе завтра парламент до засідання МВФ ухвалити законопроект, який стосується подолання економічної кризи, В.ЛИТВИН відповів: «Не треба лякати один одного щодо часу «ікс», бо є й інша інформація, що МВФ засідає 3 листопада».

Сьогодні, закриваючи вечірнє засідання парламенту, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що завтра відбудеться засідання МВФ, і парламенту до 16.00 слід розглянути законопроект щодо подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні, ухвалення якого дасть змогу МВФ прийняти рішення щодо виділення Україні кредиту.

В.ЛИТВИН вважає таку позицію спікера «простим намаганням один одного дотиснути».

Відповідаючи на запитання, наскільки вірогідним є проведення виборів до парламенту до кінця цього року, В.ЛИТВИН відповів: «Мені важко сказати».

За його словами, треба або проводити вибори, або приймати антикризові закони. На думку політика, робити це одночасно – неможливо.

Депутат також спрогнозував, що у разі, коли вибори все-таки будуть оголошені, то «почнеться боротьба за членів ЦВК».

«Хоча я стою на тому, що вони виключно сповідують і будуть сповідувати букву закону», – додав він.

Також політик зазначив, що у разі неприйняття рішення про фінансування виборчої кампанії, вибори не відбудуться.