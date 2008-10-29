Яценюк запевняє, що МВФ підлаштується під Верховну Раду

Рада директорів Міжнародного валютного фонду розглядатиме питання виділення кредиту Україні лише після того, як український парламент ухвалить необхідні закони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання парламенту заявив голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК.

Він повідомив, що вчора мав розмову з представниками МВФ і було досягнуто домовленості, що МВФ включить до порядку денного засідання Ради директорів питання виділення коштів Україні залежно від дій парламенту.

«Сьогодні проголосуємо – сьогодні розглянуть. Завтра проголосуємо – завтра розглянуть», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК також зауважив, що позитивною інформацією є той факт, що другій день поспіль ростуть фінансові ринки в світі.