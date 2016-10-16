Порошенко провів телефонні переговори з Меркель і Олландом

Як повідомляє прес-служба глави держави, сторони обговорили підсумки останніх консультацій на рівні дипломатичних радників у «нормандському форматі» (Україна, ФРН, Франція та РФ).

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«Було відзначено ефективну німецько-франко-українську взаємодію в опрацюванні дорожньої карти імплементації Мінська», - йдеться у повідомленні.

Президент України наголосив на важливості подальших скоординованих зусиль з метою забезпечення виконання Росією та її маріонетками безпекових умов Мінських домовленостей як передумови для будь-якого прогресу на політичному напрямі.

Порошенко, Олланд і Меркель домовились провести наступну телефонну бесіду в тристоронньому форматі на початку наступного тижня для визначення перспектив проведення саміту в «нормандському форматі».