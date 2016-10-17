Єврокомісія підтримує запровадження безвізового режиму з Україною - МЗС

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, питання щодо перспективи лібералізації Європейським Союзом візового режиму для громадян України обговорили сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін та перший віце-президент Європейської комісії з питань кращого управління, міжінституційних відносин, верховенства права та Хартії фундаментальних прав Франс Тіммерманс.

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Клімкін поінформував про прогрес України у практичній імплементації реформ, підкресливши виконання Україною усіх зобов’язань, передбачених Планом дій з візової лібералізації.

«Тіммерманс, у свою чергу, відзначив повну підтримку Європейською Комісією щонайшвидшого запровадження безвізового режиму з Україною», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації.

26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

9 жовтня Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.