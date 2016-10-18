Візовий скандал у Борисполі: консульство МЗС буде працювати у аеропорту цілодобово

Про це повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

«Зазначений крок покликаний, зокрема, покращити умови оформлення українських віз громадянам країн, для яких… запроваджено оформлення в пункті пропуску через державний кордон віз для в’їзду в Україну на строк до 15 днів з метою туризму», - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні зазначається, що такий цілодобовий режим видачі віз діє для громадян Австралії, Антигуа і Барбуди, Співдружності Багамських островів, Барбадосу, Республіки Маврикій, Нової Зеландії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Республіки Палау, Республіки Ель Сальвадор, Республіки Сейшельські Острови, Федерації Сент-Кіттс і Невіс, Республіки Тринідад і Тобаго.

Нагадаємо, раніше в своєму блозі економіст Мар’ян Заблоцький описав ситуацію, як іноземці вимушені чекати в аеропорті початку роботи консульського відділу до 9:00, якщо їхній рейс прибув уже після 19:00.

На це відреагував прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який у своєму Facebook назвав такий справ речей ганебним.

«Ситуація, яка описана у блозі Української правди, дійсно ганебна. Хочу вибачитись перед тими гостями України, які стикаються з недолугістю наших чиновників», - написав Гройсман та пообіцяв прискорити виконання розпорядження глави МЗС щодо цілодобової роботи консульств і в аеропортах.

Крім цього, прем’єр заявив, що для повного вирішення проблеми необхідні електронні візи.