Україна повертає собі позиції ракетної держави - Турчинов

Про це, як повідомили у прес-службі Ради національної безпеки і оборони України, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, коментуючи успішний запуск у США ракети-носія Antares, для якої Україна виробила основну конструкцію першого ступеня.

Турчинов нагадав, що головним розробником ракети-носія є американська компанія Orbital АТК, а основну конструкцію першого ступеня створили вітчизняні державні підприємства космічної галузі КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля та ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» в кооперації з підприємствами «Хартрон-АРКОС», «Хартрон-ЮКОМ», «ЧЕЗАРА», «РАПІД» та інші.

Він додав, що останні півтора року українські спеціалісти працювали над модернізацією першого ступеню ракети-носія Antares, адаптуючи його до нового двигуна. «Рішення про заміну російського двигуна, який раніше використовувався в ракеті, було прийнято у 2014 році, після того як ракета-носій через проблеми із російським двигуном вибухнула у лічені секунди після старту. Перед українськими спеціалістами-ракетниками стояло унікальне завдання: в найкоротші строки забезпечити адаптацію нового двигуна до ракети, спроектованої під зовсім інший двигун. І їм вдалося! Наразі зміни у конструкції ракети-носія дозволили істотно підвищити її енергетичні можливості та економічну ефективність», - наголосив Турчинов.

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Він привітав усіх, хто брав участь «у цьому грандіозному проекті».

«Україна повертає собі позиції ракетної держави, швидкими темпами відновлюючи стратегічні позиції в ракетобудуванні. Ми створюємо сучасні військово-ракетні комплекси як для захисту нашої держави, так і найсучасніші ракетні системи для освоєння мирного космосу», - додав секретар РНБО.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, о 02:45 за київським часом з острова Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск модернізованої ракети-носія середнього класу Antares-230 із транспортним космічним кораблем Cygnus.

Як повідомляв УНІАН, проект Antares розпочався в 2013 році. З початку реалізації програми відбулося 5 пусків, 4 з яких були успішними. У 2014 році через проблеми з двигуном ракета вибухнула через кілька секунд після старту, а проект було припинено. Американська сторона вирішила замінити двигун російського виробництва.