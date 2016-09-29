Хуг відвідав ділянку розведення сил на Донбасі (фоторепортаж)

11:15, 29 вересня 2016
Війна
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Напередодні, 28 вересня, заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг разом із іншими представниками місії побував в районі населених пунктів Богданівка і Петрівське для моніторингу ситуації із розведенням військ.

Місія ОБСЄ прибула в зону АТО для моніторингу ситуації із розведенням військ /УНІАН

Спостерігачі перевірили одну з трьох ділянок розведення сил та засобів. Кореспондент УНІАН бачив, як це відбувалося.

21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з визначеними координатами.

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Зазначимо, що після підписання 21 вересня Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування бойовики продовжують заважати роботі місії ОБСЄ.

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