Хуг відвідав ділянку розведення сил на Донбасі (фоторепортаж)

Спостерігачі перевірили одну з трьох ділянок розведення сил та засобів. Кореспондент УНІАН бачив, як це відбувалося.

21 вересня в Мінську підписано рамкове рішення Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів на трьох ділянках з визначеними координатами.

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Зазначимо, що після підписання 21 вересня Рамкового рішення Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування бойовики продовжують заважати роботі місії ОБСЄ.