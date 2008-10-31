Нацбанк «викупив» для Стельмаха його крісло за 500 мільйонів?

09:19, 31 жовтня 2008
Політика
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У казки про спекулянтів вже ніхто не вірить

Глава Національного банку Володимир Стельмах не витримав критики своєї роботи з боку банкірів, уряду і президента, яка могла закінчитися його відставкою. Ажіотаж на валютному ринку примусив НБУ розлучитися вчора з $500 млн. своїх валютних резервів, що укріпило гривну на міжбанку одразу з 7 грн/$ до 6,25 грн/$.

Щоб отримати гарантії зниження курсу готівкової гривни, президент Віктор Ющенко провів екстрене засідання з паном Стельмахом і головами 20 найбільших банків. Враховуючи дефіцит гривни на ринку, Нацбанку не складе труднощів знизити курс до 5,6-5,7 грн/$ і утримувати його на цьому рівні до кінця року, стверджує Комерсант-Україна, посилаючись на думку банкірів.

Незадовго до початку вчорашньої наради у Ющенка заступник голови Секретаріату Президента України Олександр Шлапак відкритим текстом  звинуватив керівництво Нацбанку в корупції . Конкретні прізвища не називалися, але претензії були висунуті більш ніж серйозні. Як то 5 мільярдів доларів, витрачені НБУ за три тижні без видимої стабілізації на валютному ринку, а також те, що «за останні дні Нацбанк продавав валюту тільки окремим банкам, до того ж за курсом, значно нижчим ринкового».

І хоча про персональну відповідальність за все це голови НБУ не було сказано ані слова, але джерела Комерсанта в СП були упевнені, що "президент заздалегідь схвалив і готовий подати в Раду подання про відставку Стельмаха". Це ж підтвердив виданню і один з учасників зустрічі у голови держави. (Стаття 18 закону "Про Нацбанк" дозволяє Верховній раді звільнити керівника НБУ за поданням президента).

"На подив розмова була живою і жорсткою. Були моменти і на підвищених тонах", - розповів Комерсанту про бесіду у Ющенка голова правління ВТБ Банка Вадим Пушкарьов. Інший банкір повідомив, що гарячу полеміку з Володимиром Стельмахом затіяли глава ради НБУ Петро Порошенко і голова правління Сведбанка Сергій Тігипко.

НБУ ще до початку зустрічі оголосив про намір продати на міжбанку долари всім охочим за курсом 6,05 грн/$, тоді як напередодні він проводив інтервенції по 5,7 грн/$. При цьому регулятор вперше за поточний рік виставив другу межу коридору – купівля по 5,95 грн/$. "Ніяких обмежень НБУ не ставив. Він продавав по будь-яких контрактах і повністю задовольнив попит", - сказав скарбничий одного з банків. За даними голови правління банку "Форум" Ярослава Колесника, вчора НБУ продав валюти на $500 млн.

Це заспокоїло міжбанк і вгамувало стрибки курсу долара. До півдня котирування безготівкового долара сягли 6,05/6,25 грн/$, знизившись до закриття до 6,05/6,32 грн/$. За даними Finace.ua, готівковий долар впав з 6,5315/6,9974 грн/$ до 6,1600/6,6927 грн/$.

Банкіри вважають, що до такого спустошення резервів НБУ підштовхнула жорстка критика його дій з різних боків. "На Стельмаха озлобилися всі, а в його розповіді про спекулянтів вже ніхто не вірить, - заявив Комерсанту глава одного з найбільших банків.– Неначе він не розумів, що, уприскуючи потрохи валюту, нічого не можна зробити з курсом. Курс, що різко піднімається, можна збити тільки серйозними вливаннями".

Банкіри упевнені, що після обіцянки НБУ продавати валюту, поки не насититься ринок, зниження курсу продовжиться.

 

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