Путін прибув до Берліна на переговори "нормандської четвірки"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

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"Глава Російської держави прибув до Берліна для участі в переговорах у "нормандському форматі" з урегулювання ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Берліні перед зустріччю лідерів країн «нормандської четвірки» проходять тристоронні переговори президента України Петра Порошенко, федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Олланда.