Гройсман розповів про бажання покарати "накачаних спортсменів", які порушують закон

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час під час колегії Міністерства внутрішніх справ.

«Ваше (поліції) завдання – ловити злочинців і садити їх за грати. Це виклик для нас. Ми маємо побудувати нарешті європейську країну. Я коли бачу, коли добре накачані спортсмени дозволяють на очах Нацполіції порушувати закон, у мене є бажання приїхати туди і стати на бік Національної поліції, щоб покарати цих негідників», - заявив він.

Крім того прем’єр заявив, що бере під особистий контроль стан справ у карному розшуку. Він пообіцяв, що забезпечить потребу карного розшуку у матеріально-технічному оновленні.

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«Я беру на себе зобов’язання спільно з міністром. Ми забезпечимо 100% потребу в матеріально-технічному оновленні карного розшуку в Україні. Назвіть потрібну цифру, і вона буде забезпечена для того, щоб ми створили нормальний клімат та робочу атмосферу в роботі карного розшуку. Зробіть типові потреби, і ми їх зможемо задовольнити. Ми вимагаємо від вас якісної та самовідданої роботи. Я беру під особистий контроль стан справ у карному розшуку з точки зору забезпечення», - заявив Гройсман.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ у наступному році буде недофінансованим на 19 млрд грн.

Про це журналістам повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк. За його словами, у 2017 році Мінфін пропонує відомству 41 млрд грн., замість необхідних 60 млрд грн.

«Необхідний мінімум для продовження реформ і забезпечення заробітних плат - 60 млрд. А нам пропонують всього 41 млрд грн.», - зазначив Шкіряк, додавши, що в разі, якщо у Мінфіні не перегляне свою позицію, то навіть виникнуть труднощі із виплатою зарплат.