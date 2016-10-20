Гройсман розповів про бажання покарати "накачаних спортсменів", які порушують закон
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що готовий стати на бік Нацполіції, коли бачить, як на очах правоохоронців порушують закон.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час під час колегії Міністерства внутрішніх справ.
«Ваше (поліції) завдання – ловити злочинців і садити їх за грати. Це виклик для нас. Ми маємо побудувати нарешті європейську країну. Я коли бачу, коли добре накачані спортсмени дозволяють на очах Нацполіції порушувати закон, у мене є бажання приїхати туди і стати на бік Національної поліції, щоб покарати цих негідників», - заявив він.
Крім того прем’єр заявив, що бере під особистий контроль стан справ у карному розшуку. Він пообіцяв, що забезпечить потребу карного розшуку у матеріально-технічному оновленні.
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«Я беру на себе зобов’язання спільно з міністром. Ми забезпечимо 100% потребу в матеріально-технічному оновленні карного розшуку в Україні. Назвіть потрібну цифру, і вона буде забезпечена для того, щоб ми створили нормальний клімат та робочу атмосферу в роботі карного розшуку. Зробіть типові потреби, і ми їх зможемо задовольнити. Ми вимагаємо від вас якісної та самовідданої роботи. Я беру під особистий контроль стан справ у карному розшуку з точки зору забезпечення», - заявив Гройсман.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ у наступному році буде недофінансованим на 19 млрд грн.
Про це журналістам повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк. За його словами, у 2017 році Мінфін пропонує відомству 41 млрд грн., замість необхідних 60 млрд грн.
«Необхідний мінімум для продовження реформ і забезпечення заробітних плат - 60 млрд. А нам пропонують всього 41 млрд грн.», - зазначив Шкіряк, додавши, що в разі, якщо у Мінфіні не перегляне свою позицію, то навіть виникнуть труднощі із виплатою зарплат.