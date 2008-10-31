Тимошенко: коли я їм бельгійський шоколад - я забуваю про калорії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО призналася, що дуже любить бельгійський шоколад, і вітала б інвестиції бельгійських кондитерів в економіку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Бельгії Івом ЛЕТЕРМОМ після завершення міжурядових переговорів у Києві.

“Щодо бельгійського шоколаду, я думаю, в цьому світ і Україну не потрібно переконувати – всі є фанатами бельгійського шоколаду. І я б хотіла, щоб такі інвестиції теж були в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Коли я їм бельгійський шоколад, це дуже хороша прикмета, і я забуваю про калорії», - пожартувала прем`єр.

У той же час, за її словами, в ході зустрічі з бельгійськими інвесторами обговорювалося питання про те, що «бельгійське пиво є номер один у світі, і Україна матиме можливість у цьому переконатися».

У свою чергу, І.ЛЕТЕРМ додав, що сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО про пристрасть до бельгійського шоколаду виробники зможуть використовувати в рекламній кампанії, при цьому зберігши авторське право українського прем`єр-міністра.