Байден і Порошенко заявили про необхідність подальшого розведення сил на Донбасі - Білий дім

Про це повідомляє сайт Білого Дому.

Як зазначили у відомстві, Байден і Порошенко провели телефонну розмову, щоб обговорити наступні кроки у виконанні Мінських угод, беручи до уваги зустріч "нормандської четвірки", що відбулася 19 жовтня у Берліні.

У цьому зв'язку сказано, що співрозмовники "надали особливого значення важливості дееcкалації (ситуації) та потребі подальшого розведення сил вздовж лінії зіткнення на Донбасі".

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Сторони також підкреслили, що "міжнародні санкції стосовно Росії повинні залишатися чинними до того часу, поки Мінськ не буде повністю виконано".

Разом з тим, Байден і Порошенко обговорили низку економічних та двосторонніх питань та погодилися щодо необхідності продовження впровадження програми реформ.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Мінську було підписано Рамкове рішення Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі про розведення сил і засобів на лінії розмежування. Документом передбачено розведення сил і засобів у Золотому, Петрівському і Станиці Луганській.

1 жовтня розведення сил відбулося в Золотому, 7 жовтня – у Петрівському. На 9 жовтня було заплановане відведення сил поблизу Станиці Луганської, проте через обстріли з боку російсько-терористичних військ Збройні сили України перенесли терміни відведення сил поблизу Станиці Луганської.