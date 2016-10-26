Україна наполягає на поверненні Дебальцевого під свій контроль - прес-секретар Кучми

Про це повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

«Ми розглядаємо весь комплекс Мінських угод як єдиний пакет документів. Протокол від 5 вересня і Меморандум від 19 вересня 2014 року, а також Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року є однаково важливими за значимістю», - заявила Оліфер.

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«Ця позиція України була зафіксована на зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» в Берліні. Ми вимагаємо від всіх підписантів виконання взятих на себе зобов'язань. Зокрема, відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Дебальцеве має перебувати під контролем України, але було захоплене представниками ОРДЛО всупереч Мінським домовленостям», - додала вона.