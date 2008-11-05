Чорновіл натякає, що до Януковича досі не дійшло

Верховна Рада продемонструвала здатність протистояти кризі.

До такого висновку дійшли експерти в ході опитування щодо оцінки ефективності ухваленого парламентом пакету антикризового законодавства та ролі різних політичних сил в цьому процесі, яке було проведено Інститутом Горшеніна в рамках програми досліджень «Пульс кризи».

Зокрема, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ (фракція Партії регіонів) назвав антикризовий закон "адекватним", але "повноцінним пакетом його називати не можна". За його словами, це перші заходи, які дають можливість отримати кредити МВФ і не потрапити у ситуацію дефолту, на межі якої опинилася держава.

Як вважає Т.ЧОРНОВІЛ, роль Президента в ухваленні пакету "перехідна – від провокаційно-негативної до конструктивної". Щодо опозиції, то у Т.ЧОРНОВОЛА склалося враження, що "її лідер досі не зрозумів серйозність світової кризи і загроз для існування України як держави внаслідок дефолту". Позиція ж уряду, на думку депутата, змінювалась від щирого нерозуміння самого факту наближення кризи до намагання захистити власні інтереси, але в цілому була адекватною.

Між тим парламент, коли на нього перестає чинитися тиск, демонструє спроможність працювати, вважає Т.ЧОРНОВІЛ. При цьому він зазначив, що особисту роль продемонстрував спікер парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК. "Показово, - додав Т.ЧОРНОВІЛ, - що зараз, коли треба переконувати МВФ в тому, що ми виконуємо зобов’язання, до Вашингтона полетів не Президент, не прем’єр-міністр, а голова ВР". "Це демонструє певний рівень відповідальності людини», вважає депутат.

У свою чергу директор школи політичної аналітики НаУКМА Олексій ГАРАНЬ висловив думку, що «робота над цим законопроектом показала можливість співпраці, і це є безумовний позитив".

Проте, сказав він, ухвалення антикризового пакету є лише першим кроком. "В процесі роботи над законопроектом працювали більшість політичних сил і намагалися врахувати поправки один одного. Питання полягає в тому, чи буде продовжуватись робота в цьому ж напрямку", - зазначив експерт. За його словами, з цього приводу виникають сумніви, бо кожна політична сторона намагатиметься отримати з цього політичні дивіденди.

"Якщо ситуацію вдасться стабілізувати, Президент, напевне, говоритиме про те, що саме він запропонував законопроект, навколо якого об’єдналися основні сили. БЮТ наголошуватиме на своїй готовності йти на поступки. Неголосування ПР за антикризовий пакет свідчить про те, що вона буде критикувати діяльність виконавчої влади, особливо, якщо економічна ситуація погіршиться", - сказав О.ГАРАНЬ.

Між тим, зазначив він, "питання ж дострокових виборів не знято, а відкладено, і кожна сторона використовуватиме своє голосування або неголосування за цей законопроект в подальших дебатах».

Зі свого боку голова правління Центру «Соціовимір» Сергій ТАРАН також відзначив, що «ухвалений пакет потрібний і адекватний, але він суто тактичний".

На його думку, стратегічно антикризовий закон не вирішує проблему розв’язання в Україні економічної кризи, не створює передумов для масштабної економічної реформи.

При цьому він звернув увагу, що український політикум виявив "унікальну здатність" до співпраці. З позитивного боку, за словами С.ТАРАНА, проявив себе БЮТ, який продемонстрував поступливість і згоду піти на компроміс, а також Президент та його політична сила, які виступили з антикризовим проектом. Разом з тим, вважає експерт, з негативного боку проявила себе Партія регіонів, "яка через політичні амбіції не проголосувала законопроект про розвиток бізнесу в їхньому регіоні, а він найбільше постраждає від кризи".

"Загалом же позитивним зрушенням є те, що всі політичні сили почали вести діалог, і зокрема про економіку», - підсумував С.ТАРАН.

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО також вважає, що «сам факт ухвалення антикризових законів можна вважати важливим моментом – він ознаменував собою завершення чергового етапу в української політичної кризи, оскільки депутати змогли відсунути на другий план політичні питання та зосередилися на економічній проблематиці".

При цьому експерт зазначив, що "на висоті опинився спікер парламенту Арсеній ЯЦЕНЮК, який зумів провести такі необхідні для української економіки закони і став гарантом отримання Україною багатомільярдного кредиту МВФ". За словами К.БОНДАРЕНКА, "ЯЦЕНЮКУ вдалося винести за дужки політичну складову і наполягти на тому, щоб за основу був прийнятий саме президентський пакет законів".

Також експерт позитивно оцінив роботу економічного блоку Секретаріату Президента, що "виступив з пропозиціями, геть позбавленими популізму».