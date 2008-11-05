Тимошенко мала переговори з Каддафі

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що візит лівійського лідера Муамара КАДДАФІ в Україну сприятиме подальшому зміцненню українсько-лівійських двосторонніх відносин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів, про це вона сказала сьогодні під час переговорів з М.КАДДАФІ, який перебуває в Україні з державним візитом.

„Ми розглядаємо Лівію не тільки як надійного та перспективного торгівельно-економічного партнера, а й як політично впливову державу”, - зазначила прем’єр-міністр України.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на значній ролі Лівії та її лідера в Африканському союзі та підкреслила велику перспективу багатосторонніх інституцій у глобальному світі.

У свою чергу М.КАДДАФІ подякував Ю.ТИМОШЕНКО за зустріч та висловив сподівання на ефективну співпрацю.