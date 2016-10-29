Головний антикорупціонер України задекларував 250 тисяч гривень та 10 тисяч доларів готівки

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник за 2015 рік задекларував 903,9 тис. грн зарплати.

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Про це свідчать дані в Єдиному держреєстрі декларацій чиновників.

Крім цього, директор НАБУ заробив понад 10 тис. грн завдяки заняттям незалежною профдіяльністю і трохи більше 2 тисяч – у ТОВ «Компас».

Дружина Ситника в 2015 році заробила 45 тис. 351 грн у ПАТ «Закарпаттяобленерго».

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Також у власності родини Ситника є заощадження: 250 тис. грн і 10 тис. доларів.

Згідно з даними декларації, у власності директора НАБУ є квартира в Броварах загальною площею 82,6 кв. м, яка була придбана у 2010 році. Вартість квартири - 295,5 тис. грн.

Крім того, директор НАБУ задекларував земельну ділянку загальною площею 416 кв м, придбану в 2013 році, яка належить його дружині - Ганні Ситник.

Також в декларації вказаний автомобіль Hyundai Elantra, 2012 року випуску, який належить Сергію Ситнику.