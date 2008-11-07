У БЮТ бачать Наливайченка зі “зливним бачком” шоуменом на ТБ

Нардеп-бютівець Андрій Кожемякін звинуватив Банкову у причетності до організації “чергової масованої атаки” проти БЮТ, яку очолив виконувач обов’язків голови СБУ Валентин Наливайченко. “Президент Ющенко та його оточення вперто продовжує брудну війну проти Юлії Тимошенко та політичної сили, яку вона очолює”, - стверджує політик у заяві, розміщені на офіційному сайті БЮТ .

“Прикро, що з державного органу, який повинен забезпечувати безпеку держави від зовнішніх та внутрішніх загроз, СБУ поступово перетворюється у зливний бачок компромату”, - зауважив Кожемякін. На його думку, “особливе занепокоєння викликає те, що особа, яка зобов’язана свято виконувати закон і Конституцію України, стала трубадуром абсурдних обвинувачень на замовлення”.

Кожемякін попередив, що Блок Юлії Тимошенко вживатиме всіх заходів для того, щоб притягнути Наливайченка до відповідальності за незаконну, непрофесійну діяльність та відверті наклепи на Премєр-міністра України і народних депутатів України.

А персонально в.о. голови СБУ нардеп порадив змінити род діяльності: “Якщо пану Наливайченку кортить стати телезіркою, то йому краще добровільно залишити службу у СБУ і влаштуватися шоуменом на телебаченні. Лякати людей страшилками у нього вийде краще, аніж керувати Службою Безпеки України”, - заявив Кожемякін.

Нагадаємо, що вчора Наливайченко розповів Україні про фінансові махінації у банку "ФСБ", до якого причетний народний депутат Арутюнов - член фракції БЮТ, про незаконні операції Міністерства праці і соціальної політики, очолюване бютівкою Денисовою, з коштами, які призначалися для харчування дітей-«чорнобильців». А також про протиправну діяльність народного депутатаІвана Сідельника (фракція БЮТ), внаслідок втручання якого у роботу суду відбулося рейдерське захоплення Дніпровського вагоноремонтного заводу.