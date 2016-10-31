Балога задекларував три авто, квартиру, дачу, землю, колекцію картин і 159,5 тисяч гривень доходів

Про це повідомляється в декларації, розміщеній на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Згідно з декларацією, доходи парламентаря в 2015 році становили 159,5 тис грн і складалися із: зарплати на основному місці роботи – 78,9 тис. грн, коштів, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень – 80,6 тис. грн.

Доходи особи, яка спільно проживає з Віктором Балогою, але не перебуває з ним у шлюбі, Оксани Балоги становили 10 млн 60 тис. грн: зарплата – майже 59,5 тис. грн, проценти – 759 грн, дивіденди – 10 млн. грн.

Син Віктора Балоги Павло задекларував 1,9 млн грн, з них дохід від підприємницької діяльності в сумі 1,5 млн грн, проценти – 136 грн, дивіденди – 400 тис. грн.

Політик має у власності землю площею 14,8 тис кв. м та квартиру в Мукачеві площею 123,40 кв. м, а також дачний будинок площею 129,20 кв. м.

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Його співмешканка володіє земельними ділянками загальною площею 16,7 тис кв. м. і двома квартирами в Мукачеві та Києві. Син Павло має у власності житловий будинок площею 314,1 кв. м та земельну ділянку площею 2,4 тис. кв. м з гаражем.

Крім того, Балога має 26 картин провідних закарпатських художників: Ерделі, Бокшая, Кашшая, Глущенка, Шолтеса та інших.

Згідно з декларацією, у власності депутата є три легкові атомобілі – Audi A8, 2011 року випуску, Audi A8l Quattro 6.0, 2007 року випуску та Land Rover Defender 110 2.4, 2008 року випуску.

Співмешканка нардепа має Audi A8, 2012 року випуску.

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Оксана Балога є власницею акцій ПАТ «Мукачівська автобаза» (323,6 тис. штук). Також вона має корпоративні права на 50% від загальної вартості ТзОВ «Гарт», 100% у ТзОВ «Русинія», 45% у ТзОВ "Зет-Плант Україна", 25,15% - у ТзОВ «Продюсер», 20 % у ТОВ «Форум», стільки ж – у ТзОВ "Культурно-мистецький центр "Барви».

Крім того, вона є кінцевим бенефіціарним власником у ТзОВ «Гарт», у ТзОВ «Русинія», у ТзОВ «Продюсер», у ТзОВ "ЗЕТ-ПЛАНТ Україна", МПП «Версія Плюс», ТзОВ "Радіомовна компанія - "Громадське мовлення»; у Дочірньому підприємстві ТРК "Мукачево ("М-СТУДІО")" виробничо-комерційного ТзОВ "Продюсер", ТзОВ "Закарпатагрохолдинг", ТзОВ "Закарпатсільгоспсервіс".

Син Балоги задекларував 100% власності у ТзОВ "Маркет Рітейл", а також по 50% - у ТзОВ "Грінвер", ТзОВ "Мукачівський інститут меблів" та ТзОВ "Старовинний замок». Також він є кінцевим бенефіціарним власником - у ТзОВ "Марект Рітейл", у ТзОВ "ГрінверР", ТзОВ "Мукачівський інститут меблів" та ТзОВ "Старовинний замок», ТзОВ «Технотрейд».