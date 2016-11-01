Російського кримінального авторитета видворили з України – СБУ (фото)

СБУ та міграційна служба видворили за межі країни кримінального авторитета з Росії, який негативно впливав на криміногенну ситуацію у Дніпрі.

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"50-річний громадянин РФ був неодноразово засуджений за розбої, зберігання зброї та злісну непокору вимогам адміністрації виправних закладів. Кримінальник мав особливий статус у злочинному середовищі та виконував функції наглядача за розподілом грошей зі злодійського "общака", - повідомили у спецслужбі.

Громадянина РФ примусово повернули на територію Росії. В’їзд в Україну йому заборонили на три роки.