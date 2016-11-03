Порошенко хоче обійти Сінгапур з взірцевості боротьби з корупцією: "Навіть 16 місяців не збираємося чекати"
15:51, 03 листопада 2016Політика
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Україна проводить безліч реформ та економічних перетворень, проте їх результати має бути видно вже зараз.
Петро Порошенко / REUTERS
Про це сказав президент України Петро Порошенко під час виступу на Львівському економічному форумі.
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«Аналіз досвіду багатьох країн свідчить про досягнення перших незаперечних результатів змін за три-сім років після їх початку. Сінгапур, який є зразком боротьби з корупцією, перші результати отримав через 16 років. І я кажу, що у нас немає цих 16 років, ми навіть 16 місяців не збираємося чекати. Нам результати реформ потрібні вже і зараз», - наголосив Порошенко.
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