До ВР надійшло подання щодо притягнення Новинського до кримінальної відповідальності – Парубій

Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.

“Щойно отримав подання від Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Як завжди, невідкладно скерував на розгляд Регламентного комітету ВР”, - написав Парубій

Він також розмісти скан-копію подання, підписаного генеральним прокурором Юрієм Луценком.

В документі, зокрема, зазначається: “…направляю для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича”.

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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського у перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.