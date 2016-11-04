До ВР надійшло подання щодо притягнення Новинського до кримінальної відповідальності – Парубій
До Верховної Ради надійшло подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на притягнення народного депутата від “Опозиційного блоку” Вадима Новинського до кримінальної відповідальності.
Про це повідомив голова ВР Андрій Парубій на своїй сторінці у Facebook.
“Щойно отримав подання від Генеральної прокуратури на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Як завжди, невідкладно скерував на розгляд Регламентного комітету ВР”, - написав Парубій
Він також розмісти скан-копію подання, підписаного генеральним прокурором Юрієм Луценком.
В документі, зокрема, зазначається: “…направляю для розгляду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича”.
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Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Луценко заявив, що підготовлено подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.
У поданні зазначається, що ГПУ підозрює Новинського у перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме - архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.