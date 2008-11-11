Рада старійшин на чолі з Кравчуком: Ющенко з Балогою перебрали

Рада старійшин на чолі із першим Президентом незалежної України Леонідом КРАВЧУКОМ попереджає, що заклики та реальні дії, спрямовані на “наведення ладу в країні за будь-яку ціну”, загрожують встановленням диктатури в Україні.

Про це йдеться у заяві Ради старійшин на чолі із Л.КРАВЧУКОМ, копію якої передано УНІАН.

«Президент України Віктор ЮЩЕНКО та його Секретаріат перебирають на себе неналежні їм повноваження, що в багатьох випадках спричинює хаос», - йдеться у документі.

За думку авторів заяви, зокрема, занепокоєння викликають «повідомлення про створення у регіонах так званих Форумів трудового руху солідарності, які мають на меті підтримати Президента України в його прагненні навести в державі лад будь-якими, переважно недемократичними, незаконними методами».

«Сценарій організації згаданих форумів простий: констатувати складну політичну та соціально-економічну ситуацію та звернутися до Президента з вимогою на рік заборонити діяльність Верховної Ради (тим паче, що вона і так не працює), призупинити діяльність урядових структур і передати їх функції до Ради національної безпеки і оборони. Тобто «добрими намірами» намагатимуться простелити шлях до диктатури», - зазначається в заяві.

Рада старійшин застерігає від розгортання такого сценарію та «звертається до тих громадян, яких намагаються втягнути в неправові авантюри, утриматися від необачних кроків». У зверненні наголошується, що «чинна влада має достатньо конституційних механізмів, аби подолати політичну та соціально-економічну напругу в Україні».

Рада старійшин переконана, що в боротьбі влади із економічною кризою «особлива увага має бути привернута до базових галузей економіки – металургійної та хімічної промисловості, будівельної галузі, житлово-комунального комплексу та сільського господарства. А також до цінової політики на основні енергоносії – газ, нафту, бензин та електроенергію».

«Чинна влада повинна невідкладно підготувати план соціально-економічного розвитку України на 2009 рік, а також проект бюджету-2009. Останній документ має чітко затвердити параметри грошово-кредитної політики та гарантувати 100-відсоткові виплати пенсій та інших соціальних виплат», - впевнені автори заяви.

Якщо ж протягом двох тижнів не буде підготовлено відповідних заходів по боротьбі із кризою, а «протистояння та чвари й надалі шматуватимуть владну еліту, країні навряд чи вдасться оминути чергові дочасні вибори», переконані члени Ради старійшин.

На їхнє переконання, у такому разі уже йтиметься не лише про дострокові вибори до Верховної Ради, але й Президента України.