Кому вигідна відставка Яценюка - експерти

Експерти вважають, що відставка Арсенія ЯЦЕНЮКА з посади голови парламенту вигідна Партії регіонів, Комуністичній партії України і Блоку Литвина.

Про це свідчать передані УНІАН результати експертного опитування, проведені Київським інститутом проблем управління імені Горшеніна.

Так, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ вважає, що відставка А.ЯЦЕНЮКА вигідна тим політикам, які, на його думку, намагаються домогтися проведення дострокових парламентських виборів, а також лідеру блоку свого імені Володимиру ЛИТВИНУ.

«Відставка ЯЦЕНЮКА вигідна ЮЩЕНКУ, БАЛОЗІ, АХМЕТОВУ, КОЛЕСНІКОВУ, ЛИТВИНУ. У кожного є свої причини: для Президента, БАЛОГИ, АХМЕТОВА і КОЛЕСНІКОВА це спосіб добитися проведення дострокових виборів, а для ЛИТВИНА це чергова спроба зайняти крісло спікера парламенту будь-якою ціною», - сказав С.СОБОЛЄВ.

У свою чергу, президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ переконаний, що відставка А.ЯЦЕНЮКА вигідна фракції Партії регіонів.

«В цій ситуації спрацювало кілька чинників. По-перше, спроба зруйнувати стереотип щодо існування змови «регіоналів» і президентської команди. Насправді «регіонали» грають у власну гру. По-друге, співпали інтереси Партії регіонів і Блоку Литвина щодо зміни розкладу сил у ВР. Арсенія ЯЦЕНЮКА небезпідставно звинувачували в тому, що він виконував політичну волю Президента, і часто це призводило до патових ситуацій. Зміна спікера – це зміна характеру модерування парламентського життя», - сказав А.ЄРМОЛАЄВ.

Також експерт вважає, що завдяки відставці А.ЯЦЕНЮКА знизяться конкурентні переваги президентської команди напередодні парламентських виборів. «Оскільки Арсеній ЯЦЕНЮК розглядався як одна з провідних фігур можливого блоку ЮЩЕНКА, але це спрацьовує за умови, коли в ЯЦЕНЮКА є серйозна політична посада. ЯЦЕНЮК позиціонувався як спадкоємець ЮЩЕНКА. Це багатьох дратувало навіть в таборі його соратників, і «регіонали» цим скористалися», - вважає політолог.

У свою чергу, президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ переконаний, що відставка спікера парламенту вигідна Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина і партії «Єдиний Центр».

«Партія регіонів вважає, що відставка спікера – це перший крок до переформатування парламенту і відставки уряду. Розрахунок полягає в тому, що новий голова парламенту навряд чи буде обраний, і засідання вестиме Олександр ЛАВРИНОВИЧ, що дозволить Партії регіонів вирішувати певні політичні питання, зокрема створювати нову коаліцію», - сказав експерт.

За його словами, В.ЛИТВИНУ відставка А.ЯЦЕНЮКА вигідна, оскільки він має власні спікерські амбіції.

«Позиція ж «Єдиного Центру» – це гра не стільки самого Президента, скільки голови його Секретаріату Віктора БАЛОГИ, який заграє з Партією регіонів з перспективою створення широкої коаліції, комуністи ж є сателітом ПР, який йде у фарватері провідних політичних гравців в обмін на певні преференції», - сказав І.ЖДАНОВ.

Директор Київського Інститут проблем управління імені Горшеніна Костянтин БОНДАРЕНКО також переконаний, що відставка А.ЯЦЕНЮКА вигідна Партії регіонів і Секретаріату Президента.

«Спроби відправити у відставку Арсенія ЯЦЕНЮКА – це наслідок злагодженої роботи Секретаріату Президента і Партії регіонів, спрямовані на переформатування політичного простору України. Секретаріат Президента пробував провести операцію по розпуску парламенту і проведенню позачергових виборів – насамперед для того, аби усунути з політичної арени уряд Юлії ТИМОШЕНКО. Не вийшло», - зазначив К.БОНДАРЕНКО.

Тепер, на його думку, ці сили вирішили «захопити парламент зсередини».

При цьому він зауважив, що «Арсеній ЯЦЕНЮК, який тричі протягом цього року рятував ситуацію в парламенті і не допускав втілення планів Банкової щодо повного паралічу роботи законодавчого органу, на думку стратегів з Банкової, має бути усунутий. Не тому, що він є союзником ТИМОШЕНКО (у стосунках Арсена Петровича і Юлії Володимирівни існують і існували серйозні політичні суперечності). А тому, що законність і стабільність – антоніми щодо виразу «Секретаріат Президента». Секретаріату не потрібна законність – йому потрібне нищення парламенту і відставка уряду будь-якою ціною. Це пояснює все – і злагоджене голосування групи ЄЦ по питанню спікера, і весь сценарій «перевороту».

За словами К.БОНДАРЕНКА, В.ЛИТВИН в цій ситуації виступив «в ролі Гаврила Принципа, що спровокував велику війну». «А далі в хід вступили важковаговики. Загроза демократії в Україні, про яку попереджав Арсеній ЯЦЕНЮК під час відкриття сесії 2 вересня цього року, матеріалізується», - сказав політолог.